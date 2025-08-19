Трамп хоче миру, щоб потрапити до раю: незвичайна заява прессекретарки

Дональд Трамп / © Associated Press

Під час брифінгу в Білому домі прессекретарка Дональда Трампа Кароліна Лівітт пояснила, що прагнення експрезидента до миру в Україні має, зокрема, і релігійне підґрунтя.

Про це пише Sky News.

На запитання журналістів щодо нещодавнього інтерв’ю Трампа для Fox News, Лівітт зазначила, що її бос був серйозним. В інтерв’ю Трамп сказав:

«Якщо я можу рятувати 7000 людей від смерті на тиждень, я думаю, що це досить… Я хочу спробувати потрапити до раю, якщо це можливо, я чую, що в мене не дуже добре виходить.

Я справді на дні тотемного стовпа. Але якщо я зможу потрапити на небеса, це буде однією з причин», — додав Трамп.

Коментуючи ці слова, Кароліна Лівітт відповіла: «Я думаю, що президент був серйозним. Я думаю, що президент хоче потрапити на небеса, як, сподіваюся, ми всі в цій кімнаті також».

Нагадаємо, наразі триває підготовка до зустрічі російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Американські війська не перебуватимуть на території України. Однак США можуть допомогти в координації та, ймовірно, надати інші засоби гарантій безпеки.