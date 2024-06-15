Претензії захмарні: Дуда прокоментував "мирну пропозицію" Путіна

Путін вимагає територій, з яких російські війська вже були вигнані, це свідчить про брутальний напад на суверенну, незалежну державу і необґрунтовані територіальні вимоги, зазначив Анджей Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував "мирну пропозицію" Володимира Путіна щодо початку так званих мирних переговорів з Україною

Про це пише RMF FM.

Дуда назвав територіальні претензії, які проголосив Путін "нищівними" та захмарними і додав, що російський диктатор показав усій міжнародній спільноті "квінтесенцію російського брутального імперіалізму".

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"Путін вимагає територій, з яких російські війська вже були вигнані. Це свідчить про брутальний напад на суверенну, незалежну державу і необґрунтовані територіальні вимоги. Росія каже: так, ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право, ми глибоко поважаємо весь міжнародний порядок", – сказав він.

Анджей Дуда заявив, що російський імперіалізм має бути засуджений

"Цьому дракону треба відрубати голову, і це має статися завдяки жорсткій позиції вільного світу", - зазначив президент Польщі.

Нагадаємо, Володимир Путін назвав умови припинення вогню в Україні. Зокрема, диктатор вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він зазначив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Крім того, диктатор хоче скасування санкцій проти Росії.

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