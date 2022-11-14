Президент Аргентини заявив, що хоче влаштувати мирні переговори між Україною та Росією

Фернандес сказав, що його позиція погоджена з президентом Франції Емануелем Макроном

Президент Аргентини Альберто Фернандес заявив, що він буде сприяти тому, щоб Україна та Росія сіли за стіл переговорів.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками його робочої поїздки до Франції Buenos Aires Times.

Аргентинський президент зазначив, що використає свої контакти серед країн G20 на саміті Індонезії, щоб налагодити "діалог між Києвом та Москвою.

"Ми домовилися з Макроном, щоб поговорити з іншими лідерами G20, щоб побачити, чи можемо ми зробити якісь конкретніші дії на користь створення столу, який відновлює діалог і який починається з припинення вогню ", – сказав він.

Також Фернандес заявив, що діалог будуть вести Київ та Москва, але рішення має бути глобальним, поза позицією блоків. Він зазначив, що також хоче брати участь у переговорах.

"Я хочу, щоб Аргентина сиділа за столом переговорів, тому що я хочу знайти рішення", – додав Фернандес.

Президент Аргентини додав, що він засуджує "непристойність" конфлікту та попередив про загрозу ядерної зброї, а також нагадав, що російська агресія проти України має серйозні наслідки для решти світу, особливо для країн, що розвиваються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що високопоставлені чиновники США почали підштовхувати Київ до мирних переговорів на випадок, якщо зима загальмує динаміку на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що видання CNN писало, що у Штатах існують різні думки з приводу доцільності переговорів з РФ, але тиснути на Україну там не збираються.

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