Президент Болгарії розкритикував дозвіл Україні бити по РФ: веде до "ядерного Армагеддону"

Президент Болгарії Румен Радев не підтримує ініціативу щодо дозволу для України на удари по території Росії західним озброєнням.

Про це він заявив журналістам, повідомила болгарська служба "Радіо Свобода".

За його словами, це загрожу "ескалацією" і може призвести до "ядерного Армагеддону".

"Участь НАТО в цьому конфлікті на всіх рівнях є секретом полішинеля, який стає дедалі очевиднішим. Ця залученість поглиблюється і загрожує ризиком неконтрольованої ескалації. Це означало б ядерний Армагеддон", - висловився Радев.

Президент Болгарії також відреагував на ідею відправлення іноземних інструкторів до України. Він вважає, що через ці рішення "червоні лінії вже перейдено".

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, Радєв підігравав російській пропаганді. З його слів, болгарська допомога Україні означатиме, що його країна "теж залучена у війну".

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев заявив, мовляв, "неможлива перемога над Росією" та навіть пов’язав дворічну повномасштабну війну із замахом на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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