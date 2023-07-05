Міністр оборони Болгарії "шкодує про злив інформації" щодо візиту Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський, ймовірно, поїхав до Болгарії на тлі неоднозначного ставлення країни до допомоги Києву.

Міністр оборони Болгарії, куди Володимир Зеленський поїхав з офіційним візитом, шкодує про передчасний витік інформації щодо візиту українського лідера.

Про це пише Politico.

Візит спочатку тримали в секреті з міркувань безпеки, але у вівторок дипломатичні джерела "злили" інформацію про плани українського лідера болгарському виданню 24 часа.

Після цього Тагарєв підтвердив візит Зеленського до Болгарії і вибачився за передчасне викриття інформації.

"До такого візиту готувалися деякий час, він не публічний. Шкодую, що інформація просочилася у відкритий доступ", - сказав він.

Слід зазначити, що під час свого візиту до Болгарії президент України, найімовірніше, зустрінеться з лідерами, які дотримуються різних поглядів щодо Росії. Так, новий прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков гаряче підтримує Україну, але її президент Румен Радев двозначно ставиться до позиції Болгарії в НАТО і вороже ставиться до озброєння Києву. Очікується, що Зеленський як глава держави зустрінеться з Радевим під час такого візиту.

Крім того, уряд Софії нещодавно оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Зазначимо, що візит українського президента відбудеться після того, як депутати останнього скликання місцевого парламенту відмовились послухати його звернення, в якому він планував закликати Болгарію надати допомогу Україні.

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