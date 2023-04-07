Президент Бразилії ошелешив заявою: пропонує віддати Крим Росії

Бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, щоб Україна поступилася Росії анексованим Кримом для того, щоб покласти край війні.

Заяву Лули да Сілви процитувало видання Le Figaro.

За його словами, "світу потрібний спокій". Мовляв, саме тому потрібно "знайти рішення".

"Президент Росії Володимир Путін "не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібен спокій", - висловився бразильський лідер.

Крім того, Лула наголосив, що "вести мирні переговори дуже непросто" та додав: він, для початку діалогу "потрібна сміливість". Бразильський лідер поділився думкою, що для проведення переговорів потрібні посередники.

Нагадаємо, у Білому домі заявляють, що "тільки Зеленський може визначити, чи готовий він готовий вести переговори" з Кремлем. За словами координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі, "не може бути переговорів про Україну без України".

Читайте також:

Україна і НАТО вперше за шість років офіційно сіли за стіл переговорів