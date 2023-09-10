Президент Бразилії підтримав Путіна і запевнив, що його не арештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Президент Бразилії заявив, що Володимира Путіна не заарештують у Бразилії на саміті G20 2024 року.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, який проходитиме 2024 року.

Про це Сілва сказав у коментарі журналістам у кулуарах на саміті G20 в Делі, пише Reuters.

"Я вважаю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують", - заявив він.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації сотень дітей з України.

Путін вже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на зустрічі G20 у Делі.

У суботу країни G20 прийняли декларацію, в якій не засуджували Росію за війну в Україні, але закликали всі держави не застосовувати силу для захоплення території.

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