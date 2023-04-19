Президент Бразилії після критики його "миротворчої ініціативи" засудив війну в Україні

Раніше він заявив, що США повинні припинити "заохочувати війну".

Бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва після критики Сполучених Штатів та його заяв про "заохочування війни" виступив із засудженням війни в Україні. До слова, "мирна ініціатива" лідера Бразилії зазнала міжнародної критики.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Напередодні під час зустрічі із румунським президентом Клаусом Йоханнісом, Лула да Сілва засудив порушення територіальної цілісності України агресоркою Росією. Бразильський лідер закликав міжнародну спільноту до посередництва для припинення війни. Втім, він наголосив, що як і раніше вважає за можливе досягнення миру між двома країнами через дипломатичні зусилля "групи нейтральних країн".

Слід зауважити, що нові заяви Лули да Сілви пролунали після того, як він викликав критику західних союзників словами про те, що Вашингтон "затягує бойові дії, поставляючи зброю Україні та заохочують війну". Тим часом у Вашингтоні кажуть: офіційні особи США приватно ясно дали зрозуміти бразильським колегам, що у Білому домі не незадоволені критикою Лули політики озброєння України.

Скандальні заяви президента Бразилії

Одне із неоднозначних висловлювань да Сілви стосувалося анексованого Росією Криму. Він пропонував, аби Україна поступилася Росії півостровом для того, щоб покласти край війні. Мовляв, "світу потрібний спокій", а тому потрібно "знайти рішення".

Зголом Лула да Сілва заявив, що США повинні припинити "заохочувати" війну в Україні та почати говорити про "мир". За його словами, таким чином світу вдасться "переконати" російського та українського президентів, адже "мир в інтересах всього світу".

Білий дім різко розкритикував Бразилію за заяви президента Сілви. Речника Ради національної безпеки Джон Кірбі наголошує, що Бразіліа повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти.

Українське МЗС також не забарилося із реакцією. У відомстві запросили президента Бразилії до України. За словами речника Олега Ніколенка, "Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни".

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