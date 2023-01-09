Президент Бразилії приїхав подивитися на збитки від протестів, а ексглава держави викрив соратників у порушенні закону

Президент Бразилії Лула да Сілва прибув до своєї резиденції, щоб оцінити шкоду, яку будівлі завдали прихильники Болсонару, що влаштували заворушення.
Поліція Бразилії за допомогою світло-шумових гранат та перцевого газу взяла під контроль захоплені протестувальниками будівлі у столиці.
Про це пише газета Folha.
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що учасники акцій на його підтримку, які напали на урядові будівлі у столиці країни, порушили закон.
"Мирні демонстрації у законній формі є частиною демократії. Однак грабежі та проникнення в громадські будівлі, що сталися сьогодні, порушують встановлений порядок", — написав він на своїй сторінці у Twitter.
Суд усунув губернатора бразильської столиці з посади після погромів.
Протести у Бразилії
Тисячі протестувальників штурмували урядові будівлі у Бразилії. Прихильники експрезидента так продемонстрували, що не можуть упокоритися з його програшем на виборах, хоча після них уже минуло кілька місяців.
У відповідь на протести у Бразилії залучили силовиків для відновлення порядку у столиці. Президент країни пообіцяв, що подбає про жорстке покарання для учасників заворушень.
Після втручання силовиків кількість затриманих за участь у протестах у Бразилії перевищила 400 осіб.
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