Президент Бразилії закликав зупинити війну в Україні по лінії фронту

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва закликав розпочати реалізацію "мирного плану" для закінчення війни в України, запропонованого його країною і Китаєм.

Про це бразильський президент заявив під час свого виступу на конференції Організації Об'єднаних Націй.

Він наголосив на тому, що війна в Україні затягнулася, а перспективи миру не проглядаються. Тому, за його словами, варто розпочати реалізацію ініціативи Бразиліа та Пекіна, який передбачає зупинку бойових дій на лінії фронту.

"Бразилія рішуче засудила вторгнення на українську територію. Уже очевидно, що жодна країна не зможе домогтися всіх своїх цілей військовими засобами. Застосування більш руйнівних видів озброєнь нагадує про найпохмуріші дні безплідної конфронтації епохи Холодної війни. Створення сприятливих умов для відновлення прямого діалогу між сторонами має ключове значення на цьому етапі", – заявив Лула да Сілва.

Мовляв, саме такий сигнал міститься в шести пунктах домовленостей, які пропонують Китай і Бразилія. За словами да Сілви, це необхідно "для того, щоб налагодити процес діалогу, і для того, щоб припинилися бойові дії".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський різко прокоментував "мирний план" Китаю і Бразилії. Він називає цю ініціативу "криголамом". За словами Зеленського, цей так званий мирний план вигідний агресорці Росії.

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