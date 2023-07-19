Президент Бразилії знову відзначився скандальною заявою про війну в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, мовляв, світ втомився від війни Росії в Україні. Саме тому політик наполягає на мирних зусиллях вирішити "конфлікт".

Про це Лула сказав журналістам у Брюсселі, повідомляє Bloomberg.

"Світ починає втомлюватися. Країни починають втомлюватися. Тож настане момент, коли буде мир. І тоді має бути група країн, здатних розмовляти з Росією і розмовляти з Україною", - висловився бразильський президент.

Видання пише, що дводенному саміті лідерів Європейського Союзу та Латинської Америки президент Бразилії не називав агресорку Росію винуватою у війні.За словами одного високопоставленого дипломата, він нібито боявся засмутити цим Москву.

Тим часом, заявив Сілва, президент України Володимир Зеленський і його американський колега Джо Байден також винні в тому, що не змогли продовжити переговори з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Лула да Сілва відомий своїми неоднозначними заявами про російську війну. Приміром, нещодавно президент Бразилії висловив думку про те, що не вірить у військове рішення "конфлікту" в Україні. Мовляв, для його вирішення необхідна дипломатія.

З його слів, "не все так однозначно" у війні. Сілва каже, мовляв, винних у російській агресії буцімто "марно шукати".

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