Президент Чехії Мілош Земан повернувся до лікарні через позитивний COVID-тест

Президент Чехії Мілош Земан повернувся до лікарні через позитивний COVID-тест

Чеський лідер здав тест відповідно до стандартів компанії, яка надає послуги з догляду вдома.

Президент Чехії Мілош Земан у четвер, 25 листопада, повернувся до лікарні через кілька годин після виписування, оскільки отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guardian.

За словами речника чеського лідера Іржі Овчачека, глава держави "пройшов тестування на COVID-19 відповідно до стандартів постачальника послуг з догляду вдома". "На жаль, результат виявився позитивним", - вказав він.

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Зазначається, що чеський президент у п'ятницю мав призначити лідера правоцентристів Петра Фіалу прем’єр-міністром, однак нині цей захід відтерміновано на невизначений термін.

Як повідомлялося, Мілоша Земана госпіталізували 10 жовтня, наступного дня після виборів, на яких його союзник прем'єр-міністр Андрей Бабіш зазнав поразки.

У президента Чеської Республіки підтвердився цироз печінки. Йому ввели шлунковий зонд для годування PEG.

Водночас у четвер вранці, після майже семи тижнів лікування, чеського лідера виписали з Центрального військового госпіталю у Празі, після чого він вирушив до своєї резиденції у палаці Лани. Догляд за Земаном мала забезпечувати спеціалізована компанія Senior Home Group.

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