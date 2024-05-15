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Президент Чехії назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території

Президент Чехії назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території

Президент Чехії Петр Павел / Фото: Associated Press

Президент Чехії Петр Павел вважає, що на війну в Україні треба "дивитися реалістично".

Президент Чехії Петр Павел вважає наївними думки, що Україна зможе відвоювати в Росії окуповані території "в осяжному майбутньому". Адже Росія "просто так їх не віддасть".

Про це він сказав в інтерв’ю SkyNews, пише Ceske noviny.

Президент Чехії закликав до реалістичного погляду на ситуацію.

"Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть їх. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди", – сказав він.

Пізніше в мережі Twitter (Х) він додав, що вже давно наголошує на необхідності підтримувати Україну всіма засобами відповідно до міжнародного права.

"Частиною цієї законної підтримки є також збільшення постачань боєприпасів і військової техніки до України, зокрема через чеську ініціативу з боєприпасів", – написав він.

Він додав, що Росія могла б негайно припинити війну, але вона не зацікавлена в цьому, доки сподівається досягти своїх цілей – захопити Україну, усунути її демократично обраний уряд і демілітаризувати суверенну країну.

Однак військова підтримка України не виключає пошуку рішення для припинення конфлікту, сказав Павел.

"Навпаки, це має відбуватися одночасно. Водночас має бути правдою те, що будь-яка майбутня мирна домовленість обов'язково передбачає згоду України, враховуючи її базові інтереси", – написав він.

Саме тому, додав Павел, він прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського на червневу конференцію у Швейцарії про мир в Україні.

Нагадаємо, раніше лідер Чехії Петр Павел повідомив, що Україна може отримати першу партію снарядів у кількості 180 тисяч в рамках чеської ініціативи вже в червні, а подальші постачання будуть значно більших обʼємів.

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