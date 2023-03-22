Президент Чехії попереджає про ймовірність зменшення підтримки України у наступному році

На думку Павела, якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку європейських країн також зменшиться.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід невдовзі може зменшити підтримку України, тому наша влада має врахувати це в майбутньому.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Ми повинні взяти до уваги втому від війни і те, що це означає для підтримки з боку західних країн. З часом вона зменшуватиметься", – вважає Павел.

Він не виключає, що після президентських виборів в США 2024 року Вашингтон може більшу увагу звертати на внутрішню, а не зовнішню політику.

"Якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн також зменшиться. Україна має це враховувати" – сказав президент Чехії.

"Цей рік є вирішальним для розвитку війни" – вкотре наголосив Павел і припустив, що 2024 року Україна вже не зможе розпочинати будь-які великі операції.

Раніше новий президент Чехії Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Адже для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що президент Чехії вкладає в ці слова.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що заява чеського президента близька до об'єктивних оцінок.

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