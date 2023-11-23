Президент Чехії заявив, що армії країн ЄС готуються до можливості конфлікту з РФ

Країни Європейського Союзу сприймають країну-агресорку Росію як загрозу номер один європейській безпеці, а тому готуються до можливого конфлікту в найближчому майбутньому.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на зустрічі у Празі президентів "Вишеградської четвірки", повідомляє видання Ceske Noviny.

"Всі країни НАТО сприймають Росію як загрозу номер один у Європі, а це передбачає необхідність реалістично готуватися до такої загрози. Всі армії серйозно ставляться до цієї загрози, всі армії готуються до можливості конфлікту високої інтенсивності у Європі", - наголосив Павел.

Він висловив думку про те, що "після закінчення війни в Україні Росії потрібно п'ять-сім років, щоб відновити свою боєздатність і підготуватися до нового військового конфлікту". Павел каже, що темпи відновлення РФ безпосередньо залежатимуть від того, яким буде результат війни в Україні.

Президент Чехії також наголосив на важливості підтримки України, яка є "важливою для нашої безпеки". Петр Павел зауважує, що Москва повинна нести відповідальність за втрачені людські життя і збитки, завдані Україні.

Нагадаємо, раніше президент Чехії зробив заяву про контрнаступ ЗСУ. За його словами, він розвивається "не так, як очікували самі українці". Зокрема, сталося це через не дуже швидку допомогу країні.

Читайте також: