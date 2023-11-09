Президент Чехії заявив, що Україна не отримає військову перевагу на фронті: що далі

Павел допускає, що 2024 року відбудуться переговори України з РФ.

Розвиток подій на фронті не вказує на те, що Україна отримає військову перевагу, і час грає на користь Росії.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на конференції "Дипломатія і безпека", повідомляє Novinky.

Чеський лідер вважає, що в ситуації з війною в Україні час грає на користь Росії, і що переговори між сторонами можуть розпочатися 2024 року.

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"Переговори можуть початися наступного року, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу. Час зараз грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили", – сказав Павел.

Він додав, що вигравши час, Росія також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало. Політик звернув увагу на масові постачання росіянам озброєння з Північної Кореї, а також на спроби обійти санкції.

Росія намагається затягнути війну

За словами президента Чехії, очевидно, що країна-агресорка намагається затягнути конфлікт. РФ також може вичікувати результатів президентських виборів у США 2024 року.

Водночас Павел наголосив на необхідності подальшої західної підтримки України.

"Ситуація не є однозначно позитивною. Позитивним для України має бути те, що ми на їхньому боці і повинні підтримувати їх у досягненні їхніх цілей. Зі свого боку, у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати надавати підтримку", – заявив чеський лідер.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці для видання The Economist написав, що війна переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв.

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Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна намагатиметься досягти результатів на фронті до кінця 2023 року і має цілком конкретний план на 2024 рік.

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