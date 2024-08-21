Президент Чехії зробив неоднозначну заяву щодо переговорів України та РФ

Президент Чехії заявив, що світові держави мають підштовхнути Україну та Росію до переговорів про мир.

Президент Чехії Петр Павел закликав світові держави, зокрема США, Китай та Європейський Союз, об'єднатися для того, щоб підштовхнути Україну та Росію до мирних переговорів.

Таку думку він висловив в подкасті PoliTalk, передають Novinky.

Павел вважає, що через кілька років обидві сторони війни можуть зрозуміти, що продовжувати конфлікт неможливо, і тоді переговори стануть неминучими. За його словами, світові держави мають зіграти ключову роль у цьому процесі, використовуючи політичний, економічний та дипломатичний вплив.

Президент Чехії зазначив, що поточна операція українських військ у Курській області Росії може посилити позиції України на переговорах. "Отримавши контроль над частиною території Росії, Україна опиниться у сильнішій позиції," — підкреслив Павел.

Хоча справедливий мир, за словами Павела, передбачає повернення Україні всіх її територій та компенсацію за завдану шкоду, він зауважив, що реальність може виявитися іншою. Президент Чехії припустив, що навіть після переговорів Росія може залишити за собою частину українських територій, які, з погляду демократичних країн, будуть вважатися тимчасово окупованими.

Павел також зазначив, що Росія має достатньо ресурсів для тривалої війни, і наголосив на необхідності продовження західної підтримки України.

"Якщо ми хочемо надати Україні можливість для ефективної оборони, ми повинні забезпечити її усім необхідним, включаючи можливість завдавати ударів по території Російської Федерації," — заявив він.

На думку Павела, після закінчення війни Україна повинна стати членом ЄС і НАТО, щоб запобігти можливому повторному вторгненню Росії в майбутньому. Він також підкреслив важливість відновлення системи безпеки в Європі, зазначивши, що ця тема була недооцінена після анексії Криму в 2014 році.

Нагадаємо, начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр із позивним "Фортуна" вважає, що нині відсутні дієві інструменти для впливу на керівництво Росії, яке продовжує діяти з позиції сили. Тому про переговори говорити рано.

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