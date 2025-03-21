Президент Чехії зробив важливу заяву щодо миру в Україні: що він сказав

Він заявив, що Україна є частиною європейської сім’ї та має право на повноправне членство в ЄС та НАТО.

Чехія залишається надійним союзником України та продовжить підтримку у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

“Я тут, щоб підтвердити президенту Зеленському та всім українцям, що Чехія продовжить міцно бути з вами. Ми чуємо багато розмов про припинення вогню, але важливо, щоб це було кроком до справжнього миру. Його умови мають бути прийнятними та погодженими з українцями”, – наголосив Павел.

Президент Чехії зазначив, що його країна підтримує суверенний вибір України та її право бути частиною європейської спільноти.

За його словами, зараз обговорюється чеське залучення до Коаліції охочих, окрім того, Чехія хоче "підтримувати життєво необхідними речами Українські Збройні Сили і ми у трьох проєктах працюємо, щоби підтримати Україну".

Чехія також працює над трьома проєктами підтримки Збройних Сил України.

“Ми закликаємо союзників не ставити під питання членство України в НАТО. Це найкраща гарантія миру в Європі”, – додав він.

Нагадаємо, за словами президента Чехії, Європа повинна вже готуватись до можливого сценарію, згідно з яким вона залишиться без військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

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