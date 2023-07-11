Президент Чехії зробив заяву про підтримку України: від чого вона залежатиме 

Висловлювання президента Чехії суперечить заявам інших лідерів про допомогу ЗСУ.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що подальша підтримка України залежатиме від успіхів Збройних сил України. Втім, готовність постачати Києву велику кількість зброї може зменшитись.

Про це чеський лідер заявив на саміті НАТО, повідомляє The New York Times.

Павел каже, що вікно можливостей України для досягнення військового прогресу "більш-менш закриється до кінця цього року". Причиною цього президент Чехії називає майбутні вибори в Сполучених Штатах та в інших країнах.

За його словами, до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".

"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане основою для переговорів", - наголошує Павел.

Своєю чергою, в NYT зауважують, що таке висловлювання президента Чехії суперечить заявам інших лідерів про те, що військова підтримка України залишатиметься на поточному рівні.

Військова допомога Україні

Литовське видання LRT пише, що Німеччина готує для України новий пакет військової допомоги на 700 млн євро. Зокрема, до пакету увійдуть зброя та боєприпаси на 700 млн євро.

Тим часом лідер французів Еммануель Макрон заявив, що Франція передасть Україні далекобійні ракети SCALP. Про своє рішення він оголосив у перший день саміту НАТО у Вільнюсі.

Відомо, що США нададуть Україні новий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів. Крім касетних боєприпасів, допомога включатиме бронетранспортери "Бредлі" та "Страйкер".

Також на початку липня Педро Санчес, іспанський прем’єр, оголосив про нову допомогу Україні. Так, країна незабаром поставить нову важку техніку. Зокрема, йдеться про чотири танки Leopard та бронетранспортери.

Читайте також: