Президент Естонії назвав легітимними атаки України на військові цілі в РФ

З його слів, такі дії цілком законні під час війни.

Президент Естонії Алар Каріс назвам легітимними атаки України по військових цілях у російському тилу.

Про це він заявив під час зустрічі з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, повідомила пресслужба естонського лідера.

Президент вважає, що під час війни для ЗСУ цілком законно руйнувати інфраструктуру, необхідну окупаційній армії - якщо це пов'язано з ракетними атаками та ударами безпілотників по цивільних та енергетичних об'єктах України.

"Я вважаю абсолютно легітимними атаки України на військові цілі, які розташовані в тилу РФ – це допомагає сповільнити російську воєнну машину", - заявив Каріс.

За його словами, РФ не встановлює обмежень на агресію щодо України. Саме тому і країни Заходу не повинні встановлювати обмеження на допомогу Києву. Адже такі дії "лише допоможуть Росії у плануванні агресивних ударів". Естонський президент наголосив, що західні країни можуть забити свої склади зброєю, боєприпасами та спорядженням, але "якщо українці потребуватимуть усього цього, ці складські запаси втратять будь-яке значення".

Каріс наголошує, що Європейський Союз разом із країнами НАТО в економічному та військовому плані сильніші, ніж Москва

"Це війна, в якій з одного боку насаджується колоніалістичне зло, а з іншого боку захищається міжнародне право та незалежність держав. Тепер перед нами стоїть питання відданості меті та якнайшвидшого пошуку необхідних засобів, щоб ми насправді змогли за себе постояти", - наголошує президент.

Каріс нагадав, що Естонія ухвалила рішення протягом чотирьох років надавати Україні військову допомогу в обсязі 0,25% від свого ВВП, а також закликав союзників вчинити так само.

"Якщо всі зроблять це, то Україна переможе. Ми повинні дати українцям те, чого вони справді потребують", - заявив Каріс.

Нагадаємо, в ООН висловились про атаку дронами у Татарстані, назвавши це "нападами на цивільну інфраструктуру".

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