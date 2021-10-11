Президент Естонії склав присягу і пообіцяв відстоювати закони

Перед присягою Каріса з промовою виступила вже колишня президентка країни Керсті Кальюлайд.

Новий президент Естонії Алар Каріс вступив на посаду в понеділок, 11 жовтня.

Церемонія інавгурації відбулася в будівлі естонського парламенту, повідомляє Delfi.

Перед присягою Каріса з промовою виступила вже колишня президентка країни Керсті Кальюлайд.

"Парламентська Естонія спирається саме на главу держави з обмеженою владою, який має сформулювати для всіх нас, звідки і куди ми йдемо. Цього чекає від нього народ. Парламентська Естонія довіряє своєму голові нагляд за думкою і Конституцією. Цього вимагає від нього Конституція", - зазначила вона.

63-річний Алар Каріс за освітою біолог (молекулярна генетика), раніше був державним контролером, ректором Університету природничих наук і Тартуського університету, а від жовтня 2017 року очолює Національний музей Естонії. Каріс ніколи не входив до жодної політичної партії, що вважається його перевагою.

Нагадаємо:

Парламент Естонії 31 серпня з другої спроби обрав Алара Каріса на посаду президента Естонії. За кандидатуру Алара Каріса віддали 72 голосів за 68 необхідних. Вісім бюлетенів були незаповнені, жоден не визнали недійсним.

За кандидатуру Алара Каріса віддали 72 голосів за 68 необхідних. Вісім бюлетенів були незаповнені, жоден не визнали недійсним. У першому раунді голосування (з трьох можливих), що відбувся 30 серпня, йому не вистачило п’ять голосів до 2/3 від загальної кількості. Коаліційні політсили разом мають лише 59 голосів.

(з трьох можливих), що відбувся 30 серпня, до 2/3 від загальної кількості. Коаліційні політсили разом мають лише 59 голосів. Зазначається, що Каріс від початку був єдиним кандидатом на посаду президента, висунутим коаліційними партіями - Партією реформ та Центристською партією.

Прем’єр-міністром Естонії вперше в історії стала жінка: що варто знати про Каю Каллас

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання