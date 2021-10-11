Президент Естонії склав присягу і пообіцяв відстоювати закони

Перед присягою Каріса з промовою виступила вже колишня президентка країни Керсті Кальюлайд.
Новий президент Естонії Алар Каріс вступив на посаду в понеділок, 11 жовтня.
Церемонія інавгурації відбулася в будівлі естонського парламенту, повідомляє Delfi.
Перед присягою Каріса з промовою виступила вже колишня президентка країни Керсті Кальюлайд.
"Парламентська Естонія спирається саме на главу держави з обмеженою владою, який має сформулювати для всіх нас, звідки і куди ми йдемо. Цього чекає від нього народ. Парламентська Естонія довіряє своєму голові нагляд за думкою і Конституцією. Цього вимагає від нього Конституція", - зазначила вона.
63-річний Алар Каріс за освітою біолог (молекулярна генетика), раніше був державним контролером, ректором Університету природничих наук і Тартуського університету, а від жовтня 2017 року очолює Національний музей Естонії. Каріс ніколи не входив до жодної політичної партії, що вважається його перевагою.
Нагадаємо:
- Парламент Естонії 31 серпня з другої спроби обрав Алара Каріса на посаду президента Естонії. За кандидатуру Алара Каріса віддали 72 голосів за 68 необхідних. Вісім бюлетенів були незаповнені, жоден не визнали недійсним.
- У першому раунді голосування (з трьох можливих), що відбувся 30 серпня, йому не вистачило п’ять голосів до 2/3 від загальної кількості. Коаліційні політсили разом мають лише 59 голосів.
- Зазначається, що Каріс від початку був єдиним кандидатом на посаду президента, висунутим коаліційними партіями - Партією реформ та Центристською партією.