Президент Фінляндія вірить, що країна вступить до НАТО в липні цього року

Фінляндія сподівається, що зможе повноцінно вступити до НАТО до липня цього року.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить , що Фінляндія та Швеція вже як повноправні члени НАТО братимуть участь у липневому саміті оборонного альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на інтерв’ю Нііністьо для STT.

За словами президента Фінляндії, якщо це не станеться до саміту, то хоча б одразу після. Однак тоді постане багато запитань до альянсу.

Нііністьо нагадує, що навесні минулого року Фінляндія та Швеція чули багато обнадійливих заяв від НАТО про плавний прогрес членства, але цього не сталося.

"Звісно, я вже бачу, що для НАТО це вже проблема і країни НАТО також здивовані", - каже фінський президент.

У центрі уваги, зокрема, Туреччина. Наразі 28 країн НАТО вже чітко висловили свою позицію і ратифікували членство Фінляндії та Швеції. Він підкреслює, що рішення Туреччини зрештою буде залежати від президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"Не думаю, що він погодиться на якийсь публічний тиск за жодних обставин. Але якщо щось зрушиться у двосторонніх переговорах між Сполученими Штатами та Туреччиною, можливо, це матиме ефект", - припускає Нііністьо.

На його думку, позитивний вплив може мати нове шведське законодавство про боротьбу з тероризмом, що може переконати Ердогана в тому, що Швеція виконала домовленості. Варто зауважити, що на той час у Туреччині вже завершаться вибори і це теж може вплинути на думку Ердогана.

Зазначимо, попри заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана, що його країна не ухвалюватиме рішення про розширення НАТО, офіційний Вашингтон переконує, що Фінляндія і Швеція готові до членства в Альянсі.

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