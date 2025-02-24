Президент Фінляндії ледь не розплакався, згадавши, як РФ окупувала його країну

Стубб закликав не дати Росії того, що вона хоче, оскільки вона продовжуватиме агресію.

Росія розв'язала війну не тільки проти України. Ця війна стосується і Європи.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час саміту "Підтримуй Україну" за участю світових лідерів.

"У Фінляндії дійсно розуміють те, що ви проходите. У нас 1340 кілометрів кордону з Росією. У лютому 1945 року Росія напала на нас без провокацій. І ми побороли дві екзистенційні війни. Перша тривала 105 днів, ми витримали. Друга війна тривала на стримання 1100 днів. Ви також проходите це зараз. Для мене ця війна стосується виживання українців. Мир, який ми маємо прийняти від Путіна, він має бути заснований на незалежності", - сказав він.

З його слів, Росія схильна прикрашати свої дії, попри те, що саме вона стала причиною розриву відносин із сусідами.

"Росія сама почала цю війну. Але вона почала загарбання територій ще 2008 року, коли напала на Грузію. Для тих, хто має сумніви, хочу сказати. Ви не можете довіряти Путіну. Ви не можете укласти з ним якусь угоду. Бо це означатиме, що це згода із Китаєм. Я також хочу сказати, що тим, хто сумнівається, єдиний спосіб як Україна може повністю перемогти у цій війні, це якщо ми продовжуватимемо надавати підтримку, як ми це робили від самого початку", - нагадав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що 2025 року в Україні повинен бути встановлений реальний мир. Утім, він висловив переконання, що такий мир повинен бути встановлений силою.

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