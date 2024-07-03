Президент Фінляндії оцінив, хто міг би закінчити війну в Україні "одним дзвінком телефоном"

Стубб впевнений, що не можна наполягати на припиненні вогню.

Залежність агресорки Росії від Китаю дійшла до того, що Пекін міг би припинити війну в Україні, якби забажав.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише Вloomberg.

"Росія зараз дуже залежить від Китаю. Один телефонний дзвінок президента Сі Цзіньпіна вирішив би цю кризу", - наголосив він.

З його слів, аби китайський лідер Сі Цзіньпін сказав диктатору Путіну, що "час починати мирні переговори, то Росія була б змушена це зробити. Мовляв, у Кремлі "не було б іншого вибору", - наголосив Стубб.

"Зараз не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, потрібні справжні мирні переговори", висловився президент Фінляндії.

Стубб також закликав Європу посилити свою підтримку Україні, а також нарощувати свій власний оборонний потенціал у традиційній армії, а також проти гібридної війни Росії. За його словами, Києву потрібна як матеріальна допомога, яка включає фінансову і політичну підтримку. Зокрема, прокладання шляху до членства як в ЄС, так і в НАТО.

Як повідомлялося, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь та вести перемовини з РФ. Тим часом в ОП наголошують, що Україна має інструменти для досягнення миру.

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