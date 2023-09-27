Президент Фінляндії пояснив, чому перемога України у війні потрібна всьому світу

Справедливе завершення війни в Україні потрібно для всього світу, адже перемога українців допоможе знизити міжнародну напруженість.

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Про це на Генеральній асамблеї ООН заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Президент Фінляндії заявив, що російська агресія проти України стосується не тільки Європи, а всього світу. Зокрема вона стосується всіх країн з точки зору принципів, оскільки може мати глобальні наслідки.

"Війна в Україні не повинна перетворитися на один із багатьох розтягнутих конфліктів, які ми бачимо зараз у світі. В інтересах усіх нас досягти миру, що поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України. Він мусить бути об’єктивним", - заявив Нііністьо.

Він додав, що його країна підтримує зусилля України із досягнення справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН повідомили, скільки цивільних загинуло в Україні від початку повномасштабної війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Шойгу промовився, коли Росія збирається закінчити війну і “досягти цілей”.

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