Президент Фінляндії пояснив, чому перемога України у війні потрібна всьому світу

Росія грубо порушує міжнародне право, нехтуючи суверенітетом та територіальною цілісністю України.
Справедливе завершення війни в Україні потрібно для всього світу, адже перемога українців допоможе знизити міжнародну напруженість.
Про це на Генеральній асамблеї ООН заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.
Президент Фінляндії заявив, що російська агресія проти України стосується не тільки Європи, а всього світу. Зокрема вона стосується всіх країн з точки зору принципів, оскільки може мати глобальні наслідки.
"Війна в Україні не повинна перетворитися на один із багатьох розтягнутих конфліктів, які ми бачимо зараз у світі. В інтересах усіх нас досягти миру, що поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України. Він мусить бути об’єктивним", - заявив Нііністьо.
Він додав, що його країна підтримує зусилля України із досягнення справедливого й тривалого миру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ООН повідомили, скільки цивільних загинуло в Україні від початку повномасштабної війни.
Крім того, ми раніше інформували, що Шойгу промовився, коли Росія збирається закінчити війну і “досягти цілей”.
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