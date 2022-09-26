Президент Фінляндії розповів, чому будь-яка поразка Путіна в Україні становить небезпеку

Президент Росії Володимир Путін – борець, він багато вклав ресурсів у вторгнення в Україну, тож важко уявити, як він сприймає будь-яку поразку.

І це становить небезпеку.

Таку думку висловив в інтерв’ю CNN президент Фінляндії Саулі Нііністьо, який у минулому часто контактував з Путіним.

"Він вклав усе. Він борець, тому дуже важко уявити, як він приймає будь-яку поразку, і це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною", – каже фінський президент.

За його словами, протягом років він побачив і зрозумів еволюцію мислення Путіна. На його думку, президент РФ був розчарований ситуацією в Україні після подій 2014 року, тож захотів вирішити цю ситуацію зараз.

Нагадаємо, деякі західні аналітики вважають, що поразка на фронті може змусити Путіна застосувати ядерну зброю проти України. За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, у адміністрації президента Джо Байдена є план дій на випадок, якщо Росія застосує ядерну зброю.

Читайте також: