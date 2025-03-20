Президент Фінляндії розповів, що може допомогти Україні виграти війну

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Володимир Путін вкотре продемонстрував свою брехливу стратегію, завдавши ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Це сталося після його обіцянок Дональду Трампу припинити атаки.

Про це пише Politico.

Фінський лідер зробив свою заяву після зустрічі з Володимиром Зеленським у Гельсінкі. За день до цього Трамп провів двогодинну телефонну розмову з Путіним, під час якої той нібито погодився призупинити удари по енергетиці України.

Однак РФ вже наступного дня атакувала Україну безпілотниками та ракетами, зокрема по цивільних та критичних об’єктах.

“Як людина, яка була посередником у припиненні вогню в Грузії у 2008 році, можу сказати, що це типова тактика Путіна”, – наголосив Стубб.

Президент Фінляндії вважає, що єдиний спосіб змусити Кремль припинити агресію – це “мілітаризація України до зубів”. Він також підкреслив важливість вступу України до ЄС і НАТО.

“Європа має надіслати чіткий сигнал про те, що військова, політична та економічна підтримка України триває”, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Стубб заявляв, що жодна слабкість перед Росією не залишиться без наслідків – Москва завжди намагається використати будь-які поступки у своїх інтересах.

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