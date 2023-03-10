Президент Фінляндії заявив: розмовлятиме з Путіним, лише "якщо буде якась користь"

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що більше не бачить сенсу розмовляв із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. До слова, раніше вони неодноразово комунікували, а Ніїністе навіть називали "шептуном Путіна".

Про це Ніїністе сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Я сказав, що повністю готовий поговорити з ним, якщо буде якась користь від цього, але зараз нічого подібного ми не виявили", - сказав він.

До слова, президент Фінляндії дав інтерв'ю агентству після зустрічі у Вашингтоні з американським президентом Джо Баденом. Лідери країн обговорювали вступ Фінляндії до НАТО. Фінський лідер відвідує Вашингтон у межах тижневої поїздки США. У розмові з журналістами Ніїністе сказав, що переговори з Байденом були "досить тривалими".

"США підтримували нас протягом усього процесу НАТО і продовжують робити це, наскільки це можливо", - сказав Ніїністе.

Нагадаємо, колишній директор Інформаційного бюро НАТО в Москві каже, що Кремль вірив у сценарій "розпаду НАТО", але його можна розглядати в категорії "політична фантастика". Після повномасштабного нападу на Україну Володимир Путін з іткнувся з реальністю і його "бульбашка луснула".

Читайте також:

Трибунал над Путіним: російському диктатору приготували сюрприз