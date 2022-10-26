Президент Гвінеї-Бісау привіз "меседж від Путіна": що відповів Зеленський

За словами очільника Гвінеї-Бісау Путін сказав йому, що "готовий до переговорів з президентом Зеленським".

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом африканської країни Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Ембало заявив, що диктатор Путін просив його передати меседж Зеленському.

Про це глава Гвінеї-Бісау сказав на брифінгу у Києві.

Що передав Путін

"Учора я був у Москві, з президентом Путіним, який мене просив передати меседж, поговорити з вами. І, дійсно, виходячи з того, що прямий діалог є надвзичайно важливим для наших дій спільних. І я можу сказати, що це також дуже важливо з точки зору продовольчої безпеки", – сказав Ембало.

За словами очільника Гвінеї-Бісау Путін сказав йому, що "готовий до переговорів з президентом Зеленським".

Реакція Зеленського

Президент Зеленський наголосив, що для переговорів про діалог треба, щоб одна держава поважала іншу державу, її територіальну цілісність, суверенітет і кордони.

"Я думаю, що саме з таких дуже простих, фундаментальних речей починається будь-що. Поки що всього цього немає. А бажання російського президента говорити, я думаю, що це не більше, ніж спланована риторика, яка повинна спрацювати на його внутрішню аудиторію і на аудиторію тих держав, які ще не ізолювали політику між своєю державою і державою під назвою "Росія", – зазначив глава держави.

Він додав, що Путін, який нібито закликає до діалогу, відправив 400 безпілотників вбивати українців.

"Пан Ембало заявив, що Росія хоче "налагодити мости". Я розповів президенту, що відбувається. Я сказав, що щоб були мости, з тими чи іншими державами, потрібно, щоб інфраструктуру не підривали. Тоді можна буде про щось говорити. Друге питання – з ким говорити", – сказав президент України.

Зеленський закликав Росію розблокувати принаймні Чорне море для вивезення продовольства.

Зазначимо, що президент Гвінеї-Бісау став першим лідером країни Африки, який відвідав Україну після 24 лютого. Учора, 25 жовтня, він зустрівся з російським диктатором Путіним у Москві.