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Президент Індонезії заявив, що він передав Путіну послання від Зеленського

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Президент Індонезії заявив, що він передав Путіну послання від Зеленського

Фото: ТСН.ua

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що він передав послання російському диктатору від українського лідера.

Джоко Відодо 30 червня поїхав до Москви одразу після візиту до Києва, де зустрівся з Путіним. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

"Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна і висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами", - сказав Відодо. 

У Москві президент Індонезії заявив, що він відвідує українську та російську столиці задля мирного процесу. Він додав, що зараз важливо встановити діалог між президентом Зеленським та диктатором Путіним задля закінчення війни в Україні. 

Нагадаємо, 29 червня президент Індонезії прибув до України залізницею з Польщі. Він зустрівся Володимиром Зеленським. 

Також Україна підписала угоду про безвізовий режим з Індонезією.

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