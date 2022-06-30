Президент Індонезії заявив, що він передав Путіну послання від Зеленського

Президент Індонезії заявив, що він передав Путіну послання від Зеленського

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що він передав послання російському диктатору від українського лідера.

Джоко Відодо 30 червня поїхав до Москви одразу після візиту до Києва, де зустрівся з Путіним.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна і висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами", - сказав Відодо.

У Москві президент Індонезії заявив, що він відвідує українську та російську столиці задля мирного процесу. Він додав, що зараз важливо встановити діалог між президентом Зеленським та диктатором Путіним задля закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, 29 червня президент Індонезії прибув до України залізницею з Польщі. Він зустрівся Володимиром Зеленським.

Також Україна підписала угоду про безвізовий режим з Індонезією.

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