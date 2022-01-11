Президент Казахстану призначив новий склад уряду: попередній пішов через протести

Деяким міністрам вдалося зберегти свої посади.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про новий склад уряду.

Про це у вівторок, 11 сячня, повідомила пресслужба глави держави у вівторок.

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Посади віце-прем'єрів зберегли Роман Скляр, Єрали Тугжанов, Мухтар Тлеуберді. Тлєуберді також буде міністромзакордонних справ республіки.

Свої пости зберегли: глава Міноборони Мурат Бектанов, МВС - Ерлан Тургумбаєв, міністр сільського господарства Єрбол Карашукеєв, міністр освіти та науки Асхат Аймагамбетов, міністр праці та соціального захисту населення Серік Шапкенов, голова Мінфіну Єрулан Жамаубаєв, глава інновацій та аерокосмічної промисловості Бадат Мусін, голова Мінекології Серіккалі Брекешев.

Серед нових членів кабінету міністрів Умаров Аскар, який міністерство інформації та суспільного розвитку. Каната Мусіна призначено міністром юстиції. Міністром промисловості та інфраструктурного розвитку став Каїрбек Ускенбаєв.

Даурен Абаєв став міністром культури і спорту. Міністром національної економіки призначено Алібека Куантирова. Міністром енергетики став Болат Акчулаков. Султанов Бахит поєднуватиме дві посади: віце-прем'єра та міністра торгівлі та інтеграції.

Нагадаємо, на тлі протестів через ціну на скраплений газ та заворушень, які почалися на початку січня 2022 року і сколихнули країну, Токаєв відправив у відставку уряд. Новим прем'єр-міністром Казахстану став 49-річний Аліхан Смаїлов.

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