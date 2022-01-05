Президент Казахстану схвалив відставку уряду на тлі "газових протестів": подробиці

Члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки до затвердження нового складу.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.

Відповідний указ у середу, 5 січня, оприлюднили на сайті голови держави.

Зазначається, що обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконуватиме Аліхан Смаїлов, перший заступник очільника уряду. Водночас інші високопосадовці "продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду".

На посаду державного секретаря Токаєв призначив помічника президента Ерлана Каріна, який замінить Кримбека Кушербаєва. Окрім того, Мурат Нуртлеу стане першим заступником голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан.

Тим часом очільник Алмати Бакитжан Сагінтаєв заявив, що ситуацію в місті взято під контроль влади. "Тривають затримання провокаторів та екстремістів. Виявляються призвідники. Акімат працює над нормалізацією всіх сфер життєдіяльності міста", - цитує його Zakon.kz.

Сагінтаєв також закликав містян "не піддаватися на провокації та беззаконня".

Раніше Токаєв оголосив в Алмати та Мангістауській області надзвичайний стан і запровадив комендантську годину від 23:00 до 07:00.

Три дні поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Associated Press

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