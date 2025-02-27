Президент Колумбії заявив, що Україна "воює з братами": Київ відреагував

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що українці воюють начебто "зі своїми слов'янськими братами". Заяву політика розкритикували в МЗС України.

Свій допис Петро опублікував у соцмережі Х.

Президент Колумбії звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він нібито дозволив європейцям, "які не знають, куди вони йдуть, чи то до Гітлера, чи то в нікуди" маніпулювати собою.

"Вони воюють зі своїми слов'янськими братами і в підсумку віддають Україну американцям. Дурість", – йдеться в заяві Петро.

На його висловлювання відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. У повідомленні у соцмереж Х він розкритикував заяву політика і висловив сподівання на те, що доброзичливий колумбійський народ правильно розуміє факти та не підтримує подібні образи з боку Петро.

"Справжня дурість – називати українців "братами" росіян. Симон Болівар не вважав "дурістю" підіймати креолів на боротьбу з їхніми колонізаторами. Український полковник Михайло Скібіцький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара і герой битви під Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром або креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни", – йдеться у повідомленні Тихого.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував українців, які живуть у Сполучених Штатах, за підтримку України замість Америки.