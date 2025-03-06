Президент Латвії прокоментував останні заяви Трампа і Зеленського

Остання заява українського президента Володимира Зеленського про готовність до переговорів і цитування цього допису його колегою із США Дональдом Трампом перед Конгресом свідчать про те, що ситуація після їхньої суперечки починає врегульовуватися дипломатичним шляхом.

Про це заявив президент Латвії Едгардс Рінкевичс, повідомляє Delfi.

Він висловив сподівання, що Україні все ж таки надаватимуть допомогу з боку США, що дві країни підпишуть угоду про корисні копалини і що буде знайдено спосіб політичного врегулювання між Україною і Росією.

Своєю чергою, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня наголосила, що завдання її країни – підтримати Україну. Зокрема, дипломатично, і це робиться в усіх форматах.

"І ось результат – є лист України до США, це той дипломатичний шлях, який не можна недооцінювати", – сказала Сіліня.

Сіліня наголосила, що важливі переговори між Україною і США, а також, можливо, між Україною і Росією. Саме тоні, висловилася вона, "буде хороший результат".

Нагадаємо, американський віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у небажанні говорити про мир під час зустрічі в Овальному кабінеті. За словами Венса, нібито очільник Білого дому Дональд Трамп намагався "зберігати дипломатичність та доброзичливість" до Зеленського. Втім, українська сторона продемонструвала "неповагу".

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