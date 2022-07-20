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Президент Латвії пропонує позбавляти громадянства тих людей, які підтримують путінську війну проти України

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Президент Латвії пропонує позбавляти громадянства тих людей, які підтримують путінську війну проти України

Фото: Associated Press

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що необхідно позбавляти громадянства людей, які підтримують війну Росії проти України.

За його словами, в ситуації, яка склалася сьогодні, бути нейтральним неможливо.

Про це Левітс сказав в інтерв'ю каналу RTVi.

"Якщо людина нейтральна, значить, вона не зрозуміла суть справи", - заявив президент Латвії.

За його словами, серед латвійських росіян є частина "явно проукраїнських", проте є ще й ті, "хто ще не зрозумів, що відбувається, але поступово рухаються в напрямку розуміння".

"І одна частина, яка меншість, підтримує російську позицію. І це означає, що вони знаходяться поза спектром демократії", - наголосив Левітс.

Президент Латвії заявив, що тих, хто підтримує війну Росії проти України можуть внести до списку на позбавлення латвійського громадянства. Йдеться, зокрема, про власників подвійного громадянства.

"У них можна відібрати громадянство. Зараз такий проект є в Сеймі... Треба дивитися на тих, в тому числі хто висловлює такі погляди, які знаходяться поза цим демократичним спектром, і це теж ну досить агресивно... наприклад, це стосується джихадистів", - пояснив президент Латвії.

Нагадаємо, спецслужби Росії та Білорусі вербують чиновників у регіонах Латвії, які розташовані поблизу східного кордону та де дислокуються сили НАТО.

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