Президент Латвії заявив, що держава за 2 місяці віддала Україні третину свого оборонного бюджету

Президент Латвії заявив, що держава за 2 місяці віддала Україні третину свого оборонного бюджету

Левітс закликав країни НАТО почати постачання Україні справді ефективної та потрібної зброї.

Президент Латвії Егілс Левітс повідомив, що його держава віддала на озброєння України вже третину свого оборонного бюджету та закликав інші країни теж долучитися до допомоги.

Про це латвійський лідер сказав на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 13 квітня.

"Ми в Латвії впродовж двох місяців витратили вже одну третину нашого річного військового бюджету на те, щоб побудувати військову потугу України", – сказав Левітс.

Він також наголосив, що Україні потрібна військова допомога, зокрема зброя, щоб протистояти російським окупантам.

Президент Латвії додав, що є й інші країни-члени НАТО, які допомагають Україні, і це дуже багато означає. Але водночас наголосив на тому, що Україні потрібна допомога усіх членів Альянсу. Тож Левітс закликав країни НАТО почати постачання Україні справді ефективної та потрібної зброї.

Нагадаємо, на цій же пресконференції Зеленський заявив, що війна проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше.

Читайте також: