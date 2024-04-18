Президент Литви назвав неприйнятними подвійні стандарти у допомозі Ізраїлю та Україні

Президент Литви Гітанас Науседа вважає неприйнятними подвійні стандарти, які застосовує Захід у наданні допомоги Ізраїлю та України.

Про це литовський лідер заявив журналістам в Брюсселі, повідомляє LRT.

"Неприйнятно, що ми, як ви правильно сказали, застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України. Якщо ми принципові і дійсно стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати і тих, і інших, а не підраховувати - одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то", - наголосив Науседа.

Заява президента Литви пролунала на тлі закликів до українського лідера Володимира Зеленського до союзників продемонструвати таку ж єдність щодо України, яку Захід продемонстрував після нападу Ірану на Ізраїль.

"Зрештою, наша нездатність доставити зброю і, перш за все, системи протиповітряної оборони коштує життя (українцям - Ред.) кожного дня", - наголосив Науседа.

На його думку, це свідчить про деяку втрату уваги до України з боку партнерів.

Нагадаємо, The Hill повідомило, що спікер Палати представників США Майк Джонсон представив плани допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та нацбезпеці.

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