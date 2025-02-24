Президент Литви назвав рік, коли Україна може вже бути в ЄС

Прогрес України у підготовці до початку переговорів про вступ до Європейського союзу є разючим, і 2030 рік має вигляд як реалістичний термін для завершення цього процесу

Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа за підсумками пленарного засідання саміту "Підтримуй Україну".

"Тут ми розуміємо, що не все перебуває в наших руках. Тут рішення залежить від рішення інших союзників. Але членство України в Європейському союзі — воно в руках членів Європейського союзу і, звичайно, в руках України. І українці роблять неперевершену роботу, навіть за таких дуже складних обставин. Тож я дійсно сподіваюся, що це реалістична дата. Амбітна, але реалістична", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Литви Ґітанас Науседа запропонував країнам Європи план дій для підтримки України. За його словами, лідери Європи мають прискорити вступ України до ЄС, зокрема почати переговори вже найближчими кількома тижнями і встановити термін вступу на 1 січня 2030 року.

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