Президент Литви обурився рішенню Угорщини спростити в'їзд для росіян та білорусів

Рішення Будапешта небезпечне.
Односторонні рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду для громадян агресорки Росії та Білорусі збільшує безпекові ризики в Європі.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.
З його слів, рішення Будапешта про спрощення видавання віз громадянам Росії та Білорусі суперечать "цінностям, принципам солідарності та домовленостям ЄС".
"Угорщина, яка дозволяє громадянам країни-агресорки Росії і країни, яка бере участь (в агресії - Ред.), Білорусі, вільно подорожувати Європою, збільшує ризики для безпеки в Європі", - наголосив Науседа.
Литовський лідер назвав будівництво АЕС "Пакш" в Угорщині "Росатомом" і білоруськими представниками - проєктом, який має сумнівний сенс.
Нагадаємо, що Угорщина оголосила про нову спрощену візову схему, згідно з якою громадяни восьми країн, зокрема РФ та Білорусі, можуть в'їжджати до країни без перевірок безпеки або інших обмежень. Будапешт стверджує, що багато з тих, хто в'їжджає за цією схемою, будуть будувати атомну електростанцію.
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