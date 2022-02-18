Президент Литви розповів, навіщо Путін стягнув війська РФ до України

РФ прагне зберегти відкритими позиції, зокрема, і для військового тиску, каже Науседа.

Президент Литви Гінатас Науседа припустив, що Росія стягнула військових до кордонів України, щоб Володимир Путін мав кращу позицію на переговорах із Заходом.

Про це пише Delfi.

Науседа зауважив, що Росія, яка зосередила свою армію біля українських кордонів, прагне зберегти відкритими позиції як військового тиску, так і дипломатичного діалогу.

"Я бачу концентрацію сил, і обидві альтернативи відкриті. Ймовірно, це є причиною або підставою для того, щоб Володимир Путін отримав кращу, сильнішу позицію на переговорах, щоб підтримувати діалог із Заходом", - сказав президент Литви.

Крім того, він висловив думку, що Росія сама поки що не ухвалила рішення, нападати знову на Україну чи ні.

"Думаю, Росія хоче залишити за собою свободу вибору між обома варіантами, зберегти якусь неясність щодо своїх планів. Я все ще вірю у мирне вирішення цієї проблеми, цього конфлікту", - пояснив Науседа в ефірі Bloomberg.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не підтверджує відведення військ РФ від кордону. Але, за його словами, можливість повномасштабного вторгнення РФ до України зараз оцінюється як невисока.

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