Президент Литви вважає ймовірність російської агресії дуже високою: Може здійснитися і найгірший сценарій

За словами президента Литви, стримування - це найкращий засіб, щоб "поважалися права незалежних держав".
Ймовірність російської агресії проти України є дуже високою, але відповідь, у військовому сенсі цього слова, "буде адекватною".
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після бесіди з президентом США Джо Байденом, в якій взяли участь лідери країн "Бухарестської дев'ятки", повідомляє Delfi.
"Як я сказав президенту США, це дзвіночок не тільки для України, це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу", - зазначив він.
За його словами, лідери "Бухарестської дев'ятки" домовилися з США, що їхня відповідь, у військовому сенсі цього слова, "буде адекватною".
"Можемо розраховувати на підкріплення у військовому сенсі, який дозволить нам почуватися більш захищеним. Ми констатували, що ймовірність російської агресії дуже висока, є багато ознак, які показують, що може здыйснитися і найгірший сценарій - військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом маємо зробити все, щоб цього найгіршого сценарію не було", - припустив Науседа.
Також за словами президента Литви, стримування - це найкращий засіб, щоб "поважалися права незалежних держав", а Байден "бере на себе і необхідне лідерство, і згуртовує сили", щоб була дана цілком чітка відповідь і зроблено ясне посилання агресивним режимам, що такі дії не залишаться без відповіді.
"Відповідь буде найжорсткішою, вся світова і навіть європейська політична архітектура дуже сильно зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим", - резюмував Науседа.
Нагадаємо:
Нагадаємо, під час розмови Путін запевнив Байдена, що Росія не посилюватиме ескалацію щодо України.
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