Президент Литви закликав Фінляндію та Швецію якнайшвидше вступити до НАТО: стало відомо, чому

Президент Литви закликав Фінляндію та Швецію якнайшвидше вступити до НАТО: стало відомо, чому

За словами литовського очільника, приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО покращить безпекову ситуацію в Балтійському регіоні.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Фінляндію та Швецію не баритися з приєднанням до НАТО, адже це, мовляв, посилить безпеку країн Балтії та зміцнить західний військовий альянс.

Про це повідомляє Financial Times.

"Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО покращить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати Балтійський регіон з військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію", – наголосив Науседа.

Президент Литви відкинув погрози Росії щодо бажання Фінляндії вступити до НАТО. За його словами, Москва зберігала ядерну зброю, якою погрожує Гельсінкі, у своєму калінінградському ексклаві протягом багатьох років. Він також зазначив, що Фінляндія та Швеція лише відповідають на російську агресію.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Ради безпеки Росії і близький соратник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Медведєв заявив, що Москва розмістить ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, російському анклаві в центрі Європи, якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО.

Нагадаємо, одразу після оголошення Путіним війни Україні Фінляндія підписала петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Гельсінкі заявляли, що не планують вступати до НАТО. Натомість заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь.

Після цього на території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Найімовірніше, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", яка призначена для знищення надводних кораблів.

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