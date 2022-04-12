Президент Німеччини Штайнмаєр підтвердив, що у Києві йому відмовили у візиті

Президент Німеччини Штайнмаєр підтвердив, що у Києві йому відмовили у візиті

Ймовірно, президент України Володимир Зеленський відмовив Штайнмаєру в зустрічі через його тісний зв’язок з Росією в минулому.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого візиту до Польщі заявив, що українська сторона відмовила йому в зустрічі у Києві.

Про це Штайнмаєр написав у Твіттер.

Також читайте У Німеччині учасників автопробігу за РФ закидали кінським лайном

"Разом із президентами Латвії, Литви та Естонії ми хотіли поїхати до Києва, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але, очевидно, і треба визнати, що цього не захотіли в Києві", — написав президент Німеччини.

За інформацією німецького видання Bild, президент України Володимир Зеленський відмовив Штайнмаєру в зустрічі через його тісний зв’язок з Росією в минулому, зокрема з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як зазначається, лідерів інших країн глава держави готовий зустріти в Києві.

Нагадаємо, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина постачатиме Україні зброю, попри те, що донедавна не планувала цього робити. Він додав, що думка змінилася після звірств російських окупантів.

Читайте також: