Президент ПАР підсумував переговори "миротворчої місії" із Зеленським і Путіним: "Є підстави для оптимізму"

Зокрема, у пропозиції "мирної" ініціативи є заклики до деескалації бойових дій.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса підсумував свої нещодавні візити до України та країни-агресорки Росії. З його слів, "мирні" пропозиції делегації будуть розглянуті обома сторонами.

Про це повідомили на офіційній сторінці президента ПАР.

"Ми представили пропозицію з десяти пунктів, яка, на нашу думку, як африканських лідерів, може сприяти різним зусиллям, яких докладають різні сторони для припинення війни", - йдеться у повідомленні.

До слова, крім Рамафоси, до складу місії увійшли президенти Сенегалу, Коморських островів, Замбії та Південної Африки, а також прем'єр-міністр Єгипту і посланці Республіки Конго та Уганди. З його слів, лідери цих країн підтвердили, що суверенітет держав "треба поважати відповідно до принципів Статуту ООН", а тому вони " підкреслили нагальну потребу гарантувати безпеку обох націй" (України та РФ - Ред.).

Пропозиції країн Африки

Зазначається, що до пропозицій так званої "Африканської мирної ініціативи" включено заклики до деескалації бойових дій і термінового початку переговорів; до звільнення військовополонених і повернення дітей; для посилення гуманітарної підтримки; і щоб зусилля з реконструкції були пріоритетними.

"Одним із ключових досягнень мирної "місії" став позитивний прийом, отриманий нами по обидва боки, який ми визнали обнадійливим і який дає підстави для оптимізму щодо того, що пропозиції будуть розглянуті", - наголосив Рамафоса.

За його словами, російське вторгнення не далеке " від реалій нашої країни". До слова, війну РФ в Україні він називає "конфліктом", який " справляє реальний вплив на африканські країни та економіку". Адже обидві країни, зокрема, є основними постачальниками зерна та виробниками добрив, призначених для африканських ринків. А тому одним із пунктів "мирної пропозиції" є відкриття руху зерна через Чорне море для потрапляння на світові ринки.

Крім того, наголошує лідер ПАР, "потрібно зробити все, щоб припинити бойові дії, щоб запобігти подальшим жертвам, пораненням, переміщенню та руйнуванню".

"Ми зазначили президентам України та Росії, що хоча ми взялися за цю місію як члени міжнародної спільноти, віддані розбудові миру, ми, як африканський континент, також маємо матеріальну зацікавленість у вирішенні конфлікту", - додає президент ПАР.

Члени делегації наголошують, що "цей конфлікт має бути врегульований шляхом переговорів і дипломатичними засобами".

Президент ПАР зазначив, що ця ініціатива має історичне значення, оскільки африканські лідери вперше вирушають із "миротворчою" місією за межі континенту.

"Жертва людських життів, масштабні руйнування та хвиля ефекту, який вони мали на світову економіку, означають, що жодна країна не була захищена. Конфлікт спричинив нестабільність, прискорив гуманітарну кризу та сколихнув вразливі економіки", - зауважив він.

Рамафоса повідомив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін домовилися про подальші переговори після цього першого візиту. Взаємодія з обома сторонами та представниками країн Африки триватиме.

"Миротворча місія" Африки

Президенти ПАР Сиріл Рамафоса та Сенегалу Макі Салл прибули до України 16 червня, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та представити свій "мирний план" щодо врегулювання розв’язаної війни. Метою місії є "важливість кроків до досягнення миру та заохочення сторін до погодження на дипломатичному процесі переговорів".

"Мирний план", зокрема передбачає: виведення російських військ і виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна та послаблення санкцій.

До слова, того дня російські окупанти атакували Київщину "Калібрами" та "Кинджалами". Втім, представники ПАР заперечили терористичний обстріл з боку армії РФ. Так, Вінсент Магвенья написав на своїй сторінці у Мережі, "як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів".

В Єврокомісії заявили, що не підтримуватимуть мирний план африканських лідерів, якщо він передбачатиме заморожування війни в Україні. Оскільки для стійкого миру агресорка Росія повинна повністю вивести свої війська з усіх українських територій.

Своєю чергою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що візит до Києва африканських лідерів був покликаний насамперед завадити арешту президента держави-агресорки Володимира Путіна. З його слів, їхній "мирний план" "включає деякі опції, що стосуються, наприклад, виведення російських військ", але не вони є головними.

17 червня делегація краї Африки прибула до Росії. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що африканська делегація під час відвідин Росії та України мала змогу побачити, хто насправді прагне миру.

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