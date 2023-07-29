Президент ПАР у Кремлі закликав Путіна відновити "зернову угоду"

Перед тим, як зустрітися з Путіним, представники африканських країн були на зустрічі із президентом Зеленським.

"Ми сказали тоді, що ми, можливо, єдина група, яка може розмовляти з обома сторонами і Ви самі це підтвердили", — заявив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.

Про це пише Кремль.

"І в той момент, коли ми слухали Ваш виступ сьогодні, коли Ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що наголосили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря, ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрито для світових ринків, і ми сюди прийшли не для того, щоб просити якісь «дарунки» для Африканського континенту. африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з більшою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак це не наша основна мета тут, це не наше головне завдання — домогтися якихось постачання такого характеру", — заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Африканський Союз закликає диктатора Путіна відновити "зернову угоду" за посередництва ООН.

Крім того, ми раніше інформували, що в Міністерстві оборони Великобританії заявили, що зрив "зернової угоди" та російська блокада Чорного моря посилять ситуацію із продовольством в Африці.

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