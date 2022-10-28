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Президент Південної Кореї пояснив, чому його країна не постачає зброю Україні

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Президент Південної Кореї пояснив, чому його країна не постачає зброю Україні

Фото: Associated Press

Південна Корея не хоче псувати відносини з Росією через економічні та політичні причини

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у п'ятницю, що Сеул не надав Україні жодної летальної зброї, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що таке рішення зруйнує їхні двосторонні відносини.

Про це повідомляє Reuters.

Путін зробив це зауваження на конференції в Москві в четвер, заявивши, що саме Захід "винен у розпалюванні війни в Україні".

«Ми були солідарні з міжнародним співтовариством щодо мирної гуманітарної допомоги Україні, при цьому не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому випадку це наше суверенне право», — сказав Юн журналістам.

Союзник США, Південна Корея стверджувала, що не надаватиме Україні летальної допомоги, і намагалася уникати конфронтації з Росією як з економічних причин, так і через вплив, який Москва має на Північну Корею.

"Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію", - додав Юн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР влаштувала артилерійську канонаду біля кордону з Південною Кореєю.

Також ми раніше інформували, що Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла над територією Японії.

Північна Корея запустила балістичну ракету, яка пролетіла просто над Японією

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Дата публікації
Перегляди
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