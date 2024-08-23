Президент Польщі обговорив з прем'єром Індії російську агресію проти України

Також сторони обговорили питання безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді та обговорив російську агресію проти України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби канцелярії президента Польщі мережі Х.

Серед тем переговорів були, зокрема, двостороння співпраця, російська агресія проти України та питання безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Торік (2023) товарообіг між Польщею та Індією досяг рекордного результату в 5,72 мільярда доларів. Останнім часом контакти між Польщею та Індією значно активізувалися, і відсьогодні можна сказати, що нас об’єднує стратегічне партнерство. Це реальні переваги для польських підприємців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Індії Моді перед візитом до України зробив заяву про війну.

Крім того, ми також інформували, що американський дипломат оцінив роль Індії у стримуванні агресії РФ.

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