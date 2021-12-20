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Президент Польщі відвідав місце розстрілів поляків на Прикарпатті (фото)

Президент Польщі відвідав місце розстрілів поляків на Прикарпатті (фото)

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Президент Польщі відвідав місце розстрілів поляків на Прикарпатті (фото)

prezydent.pl

Кортеж Анджея Дуди зробив зупинку у Чорному лісі біля Івано-Франківська.

У понеділок, 20 грудня, дорогою до державної резиденції “Синьогора” у Гуті, де цього дня відбулося засідання “Люблінського трикутника” (Україна, Польща, Литва), президент Польщі Анджей Дуда зробив зупинку поблизу Івано-Франківська.

Як повідомили у пресслужбі польського президента, глава сусідньої держави вшанував пам’ять поляків, яких було страчено під час Другої світової війни.

Президент Дуда відвідав меморіал у Чорному лісі в околицях Івано-Франківська. На цьому місці у ніч із 14 на 15 серпня 1941 року гестапівці розстріляли 250 представників польської інтелігенції.

© prezydent.pl
prezydent.pl

Перебуваючи в Івано-Франківську, Анджей Дуда відвідав Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську – місце освіти та інтеграції поляків, які проживають в Україні.

Нагадаємо, під час засідання “Люблінського трикутника” Україна, Польща і Литва підписали декларацію, яка фіксує чітку підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО. 

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