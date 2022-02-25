Президент присвоїть звання Героя України загиблим захисникам острова Зміїний

Зеленський відзначив їхню мужність.

Президент Володимир Зеленський заявив, що присвоїть звання Героя України прикордонникам, які загинули під час захисту острова Зміїний у Чорному морі.

Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення в ніч проти 25 лютого.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники геройськи загинули, але не відступили. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", ­– сказав Зеленський.

Нагадаємо, захищаючи острів Зміїний, загинули 13 українських прикордонників.