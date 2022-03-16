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Президент розповів про подовження воєнного стану, гарантії бійцям тероборони та податкове послаблення

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Президент розповів про подовження воєнного стану, гарантії бійцям тероборони та податкове послаблення

УНІАН

Верховна Рада ухвалила низку законів.

Під час свого засідання 15 березня Верховна Рада ухвалила низку нагальних законів. Серед них – подовження ще на місяць воєнного стану, нові гарантії бійцях територіальної оборони, а також зміни оподаткування бізнесу.

Про роботу парламенту підсумував президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні 16 березня.

Що ухвалила Верховна Рада 15 березня 2022 року:

  • Воєнний стан в Україні подовжено до 25 квітня 2022 року.
  • Усі бійці-добровольці тероборони будуть визнані учасниками бойових дій.
  • Урегульовані всі нюанси діяльності поліції в умовах воєнного стану.
  • Ухвалено економічні новації – податкові послаблення, які повинні зберегти робочі місця та дати бізнесу України працювати. Всюди, де це можливо.
  • Встановлена нульова ставка акцизу і 7% ПДВ на пальне, щоб стабілізувати ціни та забезпечити постачання.
  • Максимально спрощується регуляція бізнесу. Скорочено діяльність органів контролю, щоб не було жодної зайвої перевірки для тих, хто працює згідно з українським законодавством і не порушує прав споживачів.

"І я вдячний народним депутатам України за те, що більшість голосувань зібрали понад 340 голосів "за". Це демонструє політичну єдність України. Нарешті. Коли всі партії та групи працюють разом у законно обраному парламенті, руйнується один із головних міфів окупантів про те, що нібито українська влада не представляє волі народу. Ще й як представляє! А усім колаборантам, які вирішили попрацювати трішки на окупантів, треба вже уявляти, де ж у Ростові вони ховатимуться від покарання", - наголосив Зеленський.

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